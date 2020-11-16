РИАМО - 16 ноя. Столичные музеи запустили новую онлайн-программу бесплатных экскурсий, мероприятия в ее рамках пройдут с 16 по 22 ноября на сайтах учреждений культуры, YouTube-каналах и страницах в соцсетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музейно-выставочное объединение «Манеж» совместно с историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова продолжает цикл онлайн-лекций о всеобщей истории искусств. 16 ноября в 20:00 пользователей познакомят с основными этапами развития европейской средневековой культуры», - говорится в сообщении.

Школа акварели Сергея Андрияки проведет онлайн-урок по живописи. Художница Любовь Лисохина научит всех желающих технике многослойной акварели. Мероприятие пройдет на платформе Zoom 16 ноября в 13:15. А 22 ноября в 14:00 на YouTube-канале школы начнется концерт инструментального ансамбля Nota Bene.

Для любителей тайн космоса 17 ноября в 18:00 Московский музей космонавтики на своем сайте проведет специальный выпуск программы «Космос, любовь моя», посвященный 50-летию со дня начала работы на Луне первого в мире самоходного аппарата «Луноход-1».

В тот же день на YouTube-канале Дома-музея Марины Цветаевой состоится встреча с поэтом, переводчиком и литературоведом Анной Глазовой.

19 ноября в 19:00 на YouTube-канале Музея Москвы пройдет лекция с участием искусствоведа, философа и писателя Бориса Гройса и арт-критика, куратора музея современного искусства «Гараж» Валентина Дьяконова, посвященная авангардной художественной школе.

22 ноября в 14:00 Музей археологии Москвы расскажет, что из себя представляет археология и какие раскопки ведутся на территории столицы. Для мероприятия будет использована платформа Zoom, для участия необходима предварительная регистрация.​