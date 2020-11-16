РИАМО - 16 ноя. С понедельника центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начал работать по графику московского метро с 05:30 до 01:00, помощь маломобильным пассажирам будут оказывать без ограничений по времени, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Недавно соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава обратилась в мосметро с просьбой изменить график работы ЦОМП», - говорится в сообщении.

Предложение поддержал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

С 05:30 до 7:30 центр выполнил девять заявок от инвалидов и маломобильных пассажиров. Оставить заявку на сопровождение можно здесь https://www.mosmetro.ru/mobile/podat-zayavku-na-soprovozhdenie/.