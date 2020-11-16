РИАМО – 16 ноя. Жители России стали активно сокращают траты в интернете, в октябре средний чек в онлайн-магазинах сократился до 2,1 тысячи рублей, пишет в понедельник газета «Известия».
В апреле нынешнего года средний чек был на 45% больше. В основном россияне покупают еду и товары первой необходимости.
«Граждане стали охотнее ходить в обычные магазины, несмотря на коронавирус», - отмечается в публикации.
Кроме того, снизилась и частота покупок в Сети. Во время нового периода повышенной заболеваемости у людей немного спал страх ходить в обычные магазины. Еще покупать меньше и реже подталкивает и падение реальных доходов.
«Заказывать готовую еду на дом в октябре граждане также стали реже <...> на 23%, хотя средний чек практически не изменился и составил 1,1 тысячи рублей», - говорится в сообщении.
Снижение спроса стало заметно и в покупках электроники, одежды и обуви.
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