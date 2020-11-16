РИАМО - 16 ноя. С момента старта столичного флешмоба #наденьужеэтумаску к нему присоединилось 77 регионов России и более 900 рестораторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Флешмоб #наденьужеэтумаску запустили московские бизнесмены при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития столицы. На странице акции save.moscow.business размещена информация о самом флешмобе и шаблоны объявлений для разных типов, которые можно распечатать и наклеить на входе.

«Мы отмечаем рост сознательности москвичей при посещении общественных мест, граждане используют маски и перчатки, соблюдается социальная дистанция, но при этом есть нарушители. В рамках проводимого флешмоба на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы. Это напоминает о важности ношения масок и перчаток», — сказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что с момента старта к акции присоединилось более 900 рестораторов, свыше 1 тысячи представителей сферы фитнеса, более 1 тысячи салонов красоты и другие организации по всей России.

«При этом первые результаты акции становятся заметными не только в социальных сетях, но и офлайн: москвичи стали чаще использовать маски и перчатки, внимательнее относиться к своему здоровью и окружающим», - сказал Фурсин.​

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