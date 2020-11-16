РИАМО — 16 ноя. Российская сборная по футболу проиграла турецкой команде в матче Лиги Наций со счетом 2:3, сообщает Газета.ru.

Первый мяч в игре забила российская команда. Но после этого сборная притормозила в игре, и три мяча смогли забить турки. В конце встречи россиянам удалось отыграть один мяч.

«В конце матча турки откровенно отдали мяч россиянам, сделав акцент на сохранении счета. Причем моменты и перспективные подходы к чужим воротам у российской сборной имелись, однако избежать поражения так и не удалось», - говорится в сообщении.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 18 ноября. В рамках заключительного тура Лиги Наций​ россияне в Белграде сыграют с сербами.