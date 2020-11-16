РИАМО - 16 ноя. В лабораториях резервных госпиталей Москвы, которые развернули из-за пандемии коронавируса, провели более 600 тысяч исследований на инфекцию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За время работы резервных госпиталей Москвы в их лабораториях провели более 600 тысяч исследований. Центры для пациентов с Covid-19 в выставочном комплексе «Сокольники», Ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи», - говорится в сообщении.

В данных лабораториях проводятся общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус, анализ мочи, гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.

Подобные исследования помогают врачам определить инфекции и подбирать наиболее эффективные схемы лечения пациентов. Все пробы берут либо в приемном отделении, либо у койки пациента. Главное, что получение результатов анализов у большинства исследований занимают от 20 до 40 минут.

Резервные госпитали закреплены за ведущими столичными клиниками и по своим возможностям соответствуют всем современным требованиям.​

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