РИАМО - 16 ноя. На 60-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Юрий Черкасов, сообщается на сайте театра.

«Отпевание состоится 16 ноября в 20:00 в храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе (улица Дубининская, дом 9, строение 1). Прощание пройдет 17 ноября в 11:00 в театре», - говорится в сообщении.

Похоронят артиста на Митинском кладбище в столице (Пятницкое шоссе, 6-й километр).

В 1990 году Черкасов окончил ГИТИС. С этого же года он служил в театре имени Моссовета., он сыграл роли более чем в 20 спектаклях театра. Также снимался в фильмах «Русский террор» (в роли Владимира Ленина), «Таксистка», «Очарование зла» и других.