РИАМО - 16 ноя. В столице специалисты завершили ремонт Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской набережных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершены работы по расшивке швов гранитной облицовки на восьми набережных. <...> Всего было обновлено более 200 тысяч погонных метров швов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Расшивка швов помогает продлить срок эксплуатации объектов. Рабочие начинают ремонт с пескоструйной очистки камня. Швы, которые находятся между плитами, очищают от старого наполнителя, промывают, а затем заполняют полимерцементным материалом, в конце проводится затирка специальным водонепроницаемым раствором. Эти работы на набережных проводят раз в пять лет.

«Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий дорог такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок», — уточнил заммэра.

В рамках программы по благоустройству берегов Москвы-реки набережные в мегаполисе делают более комфортными и безопасными для горожан и гостей столицы.​