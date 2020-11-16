РИАМО - 16 ноя. Столичную программу по поддержке инновационных проектов выдвинули на премию ООН World Summit Awards 2020 в номинации «Государственное управление и взаимодействие с гражданами», говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Конкурс организуют в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу.

«Все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Эксперты более чем из 180 государств оценивают их по критериям международной конкурентоспособности. Московская программа тестирования инноваций стала финалистом», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что проект помогает бизнесу проверять свои разработки в реальных условиях и с участие целевой аудитории. Программу реализует Агентство инноваций Москвы.

Заммэра добавила, что площадки, на которых тестируют инновации, могут первыми узнавать о современных практиках из разных областей. Сейчас в программе 90 пилотных площадок в 16 отраслях.

Жюри премии будет оценивать номинантов по семи критериям: инновации, дизайн, содержание, ценность, влияние на общество, технологии и функциональность.