РИАМО - 16 ноя. За минувшие сутки в столице умерли 72 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении

Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 7859 пациентов с Covid-19.

Власти города продлили до 29 ноября требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и учреждений. Свыше 1,22 миллиона человек в Москве сейчас работают удаленно. Число пассажиров в общественном транспорте снизилось примерно на 40%.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в общественных местах и транспорте нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

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16 НОЯБРЯ

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.