РИАМО - 16 ноя. В понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха будет в районе от минус 3 до плюс 2 градусов, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от -1 до +1, по области от -3 до +2 градуса. Ветер южный, 4-9 метра в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха останется на отметке около 70%.

Синоптики отмечают, что в регионе окончательно устанавливается осенняя погода. Такие изменения редко проходят бесследно. Чтобы избежать недомогания метеозависимым людям рекомендуется принимать препараты группы иммуномодуляторов, также на состояние здоровья хорошо может подействовать ароматерапия.