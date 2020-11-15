РИАМО - 15 ноя. Сборная России по футболу уступает сборной Турции после первого тайма матча Лиги наций, счет — 1:2, сообщает Газета.ru.

«За россиян отличился Денис Черышев», — отмечается в материале.

В составе национальной команды Турции отправили мяч в ворота противника нападающий Кенан Караман и полузащитник Дженгиз Ундер.

На 24-й минуте матча с поля удален российский защитник Андрей Семенов.

В матче против Турции сборная России вышла в белой форме. Сейчас сборная России занимает первое место в турнирной таблице в своей группе. Команда набрала 7 очков.