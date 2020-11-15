РИАМО - 15 ноя. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят, который участвовал в этапе Гран-при Турции, подвел итоги соревнования, сообщает Газета.ru.

В этом этапе чемпионата гонщик занял 12-е место. Состязание проходило в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1»​.

«Мы не могли ничего сделать лучше. Я немного расстроен, потому что сегодня у нас нет очков», — сказал Квят.

Он добавил, что совершил очень мало ошибок, не считая одного разворота.