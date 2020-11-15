РИАМО - 15 ноя. С начала текущего года в Московской области 400 ветеринарных специалистов прошли курсы повышения квалификации, потребность в квалифицированных ветеринарных врачах в регионе постоянно растет, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Всего с начала года проведено 17 курсов повышения квалификации с теоретическими и практическими занятиями. Повысили уровень своих профессиональных знаний на сегодня порядка 400 слушателей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области повышают уровень профессиональных знаний в своем Учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации ГБУВ МО «Мособлветлаборатория».

Занятия проводят ведущие лекторы профильных ВУЗов и лучшие практикующие врачи. Также в учебных программах принимают активное участие специалисты сторонних организаций.