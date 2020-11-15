РИАМО - 15 ноя. Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу «Ледниковый период» из-за оценок жюри, сообщает Газета.ru.
Артистку удивил такой результат, и она не смогла сдержать слезы.
Дуэт номинировали на вылет. В своем Instagram Бузова выложила пост, в котором попросила поклонников поддержать их пару на голосовании.
«Не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП — мы в номинации [на вылет]. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие», — написала певица.
В комментариях под постом некоторые согласились с оценками жюри, но нашлись и те, кто посчитал их заниженными и незаслуженными.
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