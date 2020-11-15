РИАМО - 15 ноя. Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу «Ледниковый период» из-за оценок жюри, сообщает Газета.ru.

«Ее выступлению с фигуристом Дмитрием Соловьевым под песню Филиппа Киркорова «О любви» судьи поставили 11,70 из 12 возможных баллов», — отмечается в материале.

Артистку удивил такой результат, и она не смогла сдержать слезы.

Дуэт номинировали на вылет. В своем Instagram Бузова выложила пост, в котором попросила поклонников поддержать их пару на голосовании.

«Не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП — мы в номинации [на вылет]. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие», — написала певица.

В комментариях под постом некоторые согласились с оценками жюри, но нашлись и те, кто посчитал их заниженными и незаслуженными.