РИАМО - 15 ноя. Следователи столицы начали проверку по факту оставления ребенка в запертой машине, малолетний был без присмотра взрослых, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел в Южном Бутове.

«В настоящее время мама ребенка установлена, пояснила, что вернувшись из магазина, не стала сразу будить заснувшего ребенка», — отмечается в материале.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.