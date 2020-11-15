РИАМО - 15 ноя. На совещании с руководством министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса РФ президент России Владимир Путин заметил, что его кресло стоит на большом расстоянии от других, сообщает Nation News.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» - спросил Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал шутку и сказал, что военные боятся президента.

Кресла на совещании расставили согласно антиковидным мерам в резиденции президента. Кресло главы государства стояло дальше, чтобы соблюдать дистанцию.​