РИАМО - 15 ноя. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял 12 место на этапе Гран-при Турции в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1», сообщает Газета.ru.

«Победителем гонки в Стамбуле стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший семикратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером», — отмечается в материале.

«Серебро» этапа взял участник «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес, а «бронзу» - Себастьян Феттель из команды «Ферарри».

Следующий этап чемпионата пройдет в Бахрейне 27-29 ноября.​