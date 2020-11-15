РИАМО - 15 ноя. В дом на улице Заречный тупик в Красноармейске начали подавать электроэнергию, электроснабжения не будет только на втором этаже первого подъезда, так как он больше всего пострадал от пожара, сообщил глава округа Александр Федоров.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«В ближайшее время УК (управляющей компаний - ред.) будет заменен поврежденный кабель, и мы сможем подать электроэнергию в оставшееся крыло», — написал Федоров в своем Instagram-аккаунте.

Граждане, чьи квартиры были повреждены при пожаре, получат выплаты из нескольких источников, в том числе из депутатского фонда. В администрации округа работает штаб, куда могут обратиться жители дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Он особенно обратил внимание на важность обеспечения временного размещения жильцов и расселение дома.