РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В Подольске образовалась пробка длиной более 2 километров на трассе А-107 в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 19:05, на трассе А-107 в округе образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 10-15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской улице и других.