РИАМО - 15 ноя. В столице на улице Верхние Поля, дом 17, загорелась лестничная клетка на первом этаже четырехэтажного дома, возгорание потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены шесть человек, двум из которых понадобилась помощь медиков», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 18:27.