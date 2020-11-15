РИАМО - 15 ноя. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят перед стартом Гран-при Турции не встал на одно колено, сообщает Газета.ru.

Соревнования проходили в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

«Всего подобным образом выразили солидарность с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — ред.) 13 пилотов», — отмечается в материале.

Остальные вышли в футболках с надписью «Нет расизму».

Квят в состязаниях стартовал с 17-й позиции.