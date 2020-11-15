РИАМО - 15 ноя. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о поправках в Семейный кодекс России, он считает, что необходимо дополнительное обсуждение этого вопроса, сообщает Газета.ru.

Он напомнил, что, по регламенту Госдумы, профильный комитет может вынести на совет думы свое предложение. Однако окончательное решение о том, выносить ли рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку, дополнительное обсуждение, принимает совет Госдумы.

«При принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи», — сказал Володин.

Он добавил, что должно пройти допобсуждение с представителями родительского сообщества, органов опеки и экспертами.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли законопроекты, согласно которым суд сможет принудительно разлучать ребенка с родителями, если их лишили родительских прав или признали виновными по уголовному делу. Также закон запрещает вступать в брак однополым парам и трансгендерам, кроме того, усыновлять детей им тоже запретят.