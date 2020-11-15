РИАМО - 15 ноя. Спасатели с помощью лебедки вытащили из Пыхтинского пруда автомобиль, который упал в водоем утром в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром в воскресенье на западе столицы автомобиль упал в пруд, в результате происшествия никто не пострадал.

«К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты АСО №6, ПСО №204, ПСО №206, ПСО №303 и Центроспас», — говорится в сообщении.

Спасатели и пожарные с помощью лебедки вытащили машину из пруда. Людей в автомобиле не было.