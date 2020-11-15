РИАМО - 15 ноя. Пожарным удалось потушить возгорание в доме на набережной Тараса Шевченко, площадь пожара составила 50 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 14-этажном жилом доме на набережной Тараса Шевченко вечером в воскресенье загорелась кровля.

«В 18:54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.