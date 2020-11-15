РИАМО - 15 ноя. Жители Красноармейска и благотворительные фонды подключились к сбору предметов первой необходимости для жителей дома, где произошел сильный пожар, сообщил депутат Мособлдумы Сергей Двойных.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«В результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Красноармейске одна квартира частично сгорела, несколько подтоплены при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Все жители эвакуированы до подключения электричества», — написал Двойных в Instagram.

Он добавил, что власти городского округа открыли пункт временного пребывания, обеспечили жителей дома горячим питанием.

Сергей Двойных вместе с главой Красноармейска Александром Федоровым и депутатом Мособлдумы Александром Легковым осмотрели место пожара и пообщались с жильцами.

«Обязательно окажем материальную помощь людям из наиболее пострадавших квартир», — заключил Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства региона Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры были повреждены из-за пожара.