РИАМО - 15 ноя. Жильцы дома в Красноармейске, чьи квартиры были повреждены из-за пожара, получат выплаты из нескольких источников, сообщил депутат Мособлдумы Александр Легков.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«С самого утра сегодня нахожусь в Красноармейске, где накануне вечером произошел пожар в жилом доме. Побывал на месте пожара с главой города (Александром Федоровым – ред.), коллегой Сергеем Двойных и специалистами, встретился с жильцами дома, посмотрел место для временного размещения нуждающихся», — написал Легков в Instagram.

Он добавил, что огонь и потоки воды повредили часть квартир. Их жильцы получат выплаты из нескольких источников, в том числе из депутатского фонда.

Он добавил, что в администрации округа работает штаб, куда могут обратиться жители.

«Областное руководство контролирует ситуацию и помогает ресурсами. Спасибо жителям за организованность и выдержку, проявленную в экстремальной ситуации», — заключил Легков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Он особенно обратил внимание на важность обеспечения временного размещения жильцов и расселение дома.