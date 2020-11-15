РИАМО - 15 ноя. На западе Москвы в жилом доме загорелась кровля, площадь пожара уточняется, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 17:53 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.