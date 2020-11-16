РИАМО - 16 ноя. В столице с понедельника прекратили работать федеральные музеи и музеи-заповедники в связи с пандемией коронавируса, соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, он опубликован на официальном сайте ведомства.

Музеи не будут работать по 15 января.

Кроме того, с понедельника на мероприятия концертных залах, театрах и филармониях, подведомственных федеральному министерству, не будут пускать более 25% посетителей от общей вместимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19. В столице нужно соблюдать домашний режим жителям преклонного возраста и горожанам с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска по заражению инфекцией.

Также столичные студенты и старшеклассники учатся дистанционно, а часть сотрудников организаций переведена на удаленку. Бары, рестораны и другие заведения не должны обслуживать посетителей ночью.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса до 1 января 2022 года, постановления об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- В торговых центрах на севере столицы выявили более 30 нарушителей масочно-перчаточного режима во время рейдов в воскресенье.

- Единичные случаи нарушений выявили при проверке ресторанов в центре столицы на предмет соблюдения запрета работы по ночам, были проверены такие заведения, как Sixty, Birds, Ruski, Bamboo bar и караоке City voice.

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.