РИАМО - 15 ноя. В столице на улице Маршала Савицкого мать оставила двухлетнего ребенка в машине и заперла его там, спасателям пришлось вскрыть машину и освободить ребенка, полиция начала проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о запертом малыше поступило правоохранителям в воскресенье днем.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции информация была подтверждена. Для вскрытия автомашины были приглашены сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

Вернувшаяся после освобождения ребенка мать сказала, что отлучилась в магазин.