РИАМО - 15 ноя. В ДТП в Шатуре погибли два человека и двое пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Легковой автомобиль Volkswagen съехал в кювет на 76 километре автодороги Куровское-Шатура-Дмитровский Погост, в результате чего погибли два человека и два ранены», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы прокуратуры Московской области уточнил, что среди погибших был 15-летний подросток. Также, по его словам, прокуратура Московской области поручила Шатурской городской прокуратуре провести проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.

«По имеющимся данным, ДТП произошло сегодня в районе населенного пункта Вальковское городского округа Шатура. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних», - уточнил собеседник агентства.