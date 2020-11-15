РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Подольская команда «Багира» стала бронзовым призером первенства России по фитнес-аэробике, тренерами команды являются Наталья Назаркина и Наталья Харламова, сообщается в группе «Детско-юношеский клуб аэробики «Зефир» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Команда по аэробике «Багира» - призер первенства России по фитнес-аэробике 2020 года в дисциплине «Степ-аэробика» в возрастной категории 11-13 лет. Поздравляем команду: Полину Балабанову, Дарью Бандорину, Альбину Лейман, Елизавету Лупову, Полину Матюнину, Марию Милову, Анжелику Ульянову, – с почетным третьим местом первенства России», - говорится в сообщении.

Также поздравили и бессменных тренеров - Наталью Назаркину и Наталью Харламову.