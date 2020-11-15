РИАМО - 15 ноя. Пожарные потушили возгорание в доме на улице Столетова, во время ликвидации пожара из лифта спасли пять человек, одному человеку потребовалась помощь врачей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Днем в воскресенье в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме 17 на улице Столетова. Там произошло возгорание в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из лифта были спасены пять человек, включая двух детей», — говорится в сообщении.

Одному человеку понадобилась помощь врачей.

Спасателям удалось потушить пожар.