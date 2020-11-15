РИАМО - 15 ноя. Утром в воскресенье на 25-м километре Киевского шоссе в столице столкнулись грузовик и легковой автомобиль, из-за ДТП перекрыли три полосы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Из-за случившегося произошел разлив топлива.

«На место происшествия были высланы расчеты пожарно-спасательных отрядов №204, 206, 303 ГКУ «ПСЦ». По прибытии пожарные смыли из водяного ствола разлитое топливо с асфальта», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям спасателей и работников дорожной службы последствия ДТП удалось устранить в кратчайшие сроки. Участники ДТП от госпитализации отказались.