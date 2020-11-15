РИАМО - 15 ноя. В столице проявились парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новые парковочные места обозначают знаком «Парковка» с дополнительной информационной табличкой», — отмечается в материале.

На таких парковках нельзя оставлять машины с двигателями внутреннего сгорания.

Столичный Дептранс призывает водителей быть внимательными и не занимать места для электрокаров. Штраф за подобное нарушение составляет 2,5 тысячи рублей.