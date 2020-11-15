РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. На территории зоны отдыха «Малаховское озеро» в Люберцах завершилась масштабная реконструкция, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В воскресенье он оценил качество проведенных работ по благоустройству и пообщался с жителями.

«Здесь (на территории Малаховского озера - ред.) была проведена серьезная, большая работа. Мы регулярно показывали нашим жителям, рассказывали, какие работы проводятся на Малаховском озере. Сегодня (15 ноября - ред.) все работы по благоустройству завершены», - сказал Ружицкий.

На облагороженной территории сделаны тропинки для прогулок, велодорожки, появились новые детские игровые площадки и спортивные комплексы, в том числе приспособленные для маломобильных граждан. Обустроены набережная и пять смотровых площадок. Высажено более 90 деревьев и 600 кустарников, проведено освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Ружицкий отметил, что парк «Малаховское озеро» отвечает европейским стандартам.

«Сегодня многие завидуют малаховцам, что здесь появился такой парк. Нами поставлена задача, что такие парки должны появиться везде – и в Краскове, и в Октябрьском. Мы будем поддерживать люберецкие Центральный и Наташинский парки. Все вопросы, связанные с благоустройством городской среды, на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения завершены. Очистка Малаховского озера запланирована на начало 2021 года. Также в планах на следующий год построить пешеходный мост через реку Македонку.