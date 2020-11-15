РИАМО - 15 ноя. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец Хабиб Нурмагомедов прошел допинговый контроль агентства Соединенных Штатов Америки (USADA), сообщает Газета.ru.

«В 47-й раз сдал анализ на допинг USADA. Просто вдумайтесь в это число», — написал спортсмен в Instagram-аккаунте.

Ранее Хабиб победил в поединке с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После этого он объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов провел 29 боев, при этом ни одного не проиграл.​