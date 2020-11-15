РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Юные спортсмены подмосковного Подольска стали лучшими в первенстве Москвы по футболу среди команд 2013 года рождения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях, 14 ноября, прошли заключительные игры осеннего сезона первенства Москвы по футболу. Юные спортсмены ФСК «Заречье» Подольска стали лучшими среди команд 2013 года рождения и четвертыми среди команд 2012 года рождения. По итогам турнира лучшим игроком команды назван Клим Лукьянчиков. Лучшим игроком первенства среди игроков 2013 года рождения - игрок команды ФСК «Заречье» Артем Внучков», — говорится в сообщении.

Также лучшим игроком команды ФСК «Заречье» 2012 года рождения стал вратарь команды Кирилл Евсеев.

«Поздравляем юных футболистов, а также тренеров Сергея Белослудцева и Артема Белослудцева с успешным завершением турнира и желаем дальнейших побед», —заключается в материале.