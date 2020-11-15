РИАМО - 15 ноя. В столице с начала 2020 года произошло 6 424 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,3% меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С начала года в ДТП погибло 297 человек, 7 255 жителей ранено. Умерли в результате аварии 3 ребенка, а 532 ребенка – были ранены. Всего за 10 месяцев 2020 года произошло 503 ДТП с участием детей.

«В 2020 году в Москве в авариях погибли 297 человек. И хоть показатель удается снижать ежегодно, это по-прежнему много, когда речь идет о человеческих жизнях», — отмечается в материале.

Ежегодно в третье воскресенье ноября проходит День памяти жертв ДТП. В этом году он выпал на 15 ноября. Мероприятие проводится по предложению Генеральной Ассамблеи ООН.

Третье воскресенье ноября выбрано датой Всемирного дня памяти жертв ДТП, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем. В этот день вспоминают жертв военных конфликтов.