РИАМО - 15 ноя. В торговых центрах на севере столицы выявили более 30 нарушителей масочно-перчаточного режима во время рейдов в воскресенье, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Тельнов.

«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведено обследование нескольких торговых центов на территории Северного административного округа на предмет соблюдения гражданами масочно-перчаточного режима. В результате обследования выявлено 33 нарушения», — сказал Тельнов.

Он отметил, что в отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Им грозит штраф в 4 тысячи рублей.

Рейды прошли в ТЦ «Метрополис», «Галерея Аэропорт» и ТРЦ XL.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- Единичные случаи нарушений выявили при проверке ресторанов в центре столицы на предмет соблюдения запрета работы по ночам, были проверены такие заведения, как Sixty, Birds, Ruski, Bamboo bar и караоке City voice.

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.