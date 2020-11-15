РИАМО - 15 ноя. В столице и в Подмосковье на грядущей неделе установится отрицательная среднесуточная температура, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ночью в понедельник в Москве будет от 0 до минус 2 градусов, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса; днем в городе будет около 0, а в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.
Во вторник над столицей расположится антициклон. Облака поредеют, поэтому обойдется без осадков. На улице похолодает. Ночью температура в мегаполисе будет колебаться от минус 7 до минус 5 градусов, а днем - от 3 до 1 градуса мороза. В Московской области ночью будет от минус 9 до минус 7 градусов, а днем температура составит минус 5 - 0 градусов.
В среду ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в Москве будет от минус 6 до минус 4 градусов, в области - от минус 8 до минус 3 градусов, а днем в столице температура не поднимется выше 0 градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса.
Ночью в четверг в мегаполисе прогнозируется от минус 2 до 0 градусов, а в Подмосковье – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов, в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.
В последний рабочий день недели будет по-прежнему ветрено. Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью температура в городе будет около 0 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 0 градусов. В области ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем температура будет колебаться от минус 3 градусов до минус 2 градусов.
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