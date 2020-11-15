РИАМО - 15 ноя. В столице и в Подмосковье на грядущей неделе установится отрицательная среднесуточная температура, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Понедельник будет первым днем, когда среднесуточная температура воздуха окажется отрицательной, то есть можно будет констатировать начало метеорологической зимы. Погода облачная, днем с прояснениями, ночью местами пройдет слабый снег, днем без существенных осадков, гололедица», — сказал собеседник агентства.

Ночью в понедельник в Москве будет от 0 до минус 2 градусов, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса; днем в городе будет около 0, а в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Во вторник над столицей расположится антициклон. Облака поредеют, поэтому обойдется без осадков. На улице похолодает. Ночью температура в мегаполисе будет колебаться от минус 7 до минус 5 градусов, а днем - от 3 до 1 градуса мороза. В Московской области ночью будет от минус 9 до минус 7 градусов, а днем температура составит минус 5 - 0 градусов.

В среду ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в Москве будет от минус 6 до минус 4 градусов, в области - от минус 8 до минус 3 градусов, а днем в столице температура не поднимется выше 0 градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

«В четверг за погоду региона будет отвечать атмосферный фронт. Погода вновь станет облачная, поэтому пройдут небольшие осадки. Ночью преимущественно слабый снег, днем – мокрый снег. Усилится ветер», — отметил Леус.

Ночью в четверг в мегаполисе прогнозируется от минус 2 до 0 градусов, а в Подмосковье – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов, в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В последний рабочий день недели будет по-прежнему ветрено. Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью температура в городе будет около 0 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 0 градусов. В области ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем температура будет колебаться от минус 3 градусов до минус 2 градусов.