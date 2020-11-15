РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска со школьниками и студентами выпустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно в третье воскресенье ноября в России отмечают День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей к последствиям травматизма на дороге.

«Почтив память погибших в дорожно-транспортных происшествиях минутой молчания, собравшиеся выпустили в небо воздушные шары белого цвета, символизирующие память о жертвах дорожных аварий», — говорится в сообщении.

Для участия в акции в воскресенье на площади Славы городского округа Подольск собрались сотрудники Госавтоинспекции Подольска, представители комитета по образованию, по делам молодежи и молодежного парламента, члены общественного совета при УМВД, а также учащиеся и студенты образовательных организаций округа.