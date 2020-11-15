РИАМО - 15 ноя. Проект столичной станции подземки «Савеловская» получил серебро на Международном архитектурном фестивале «Зодчество - 2020» в номинации «Промышленная архитектура и инфраструктурные объекты», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«А проект реконструкции Единого диспетчерского центра мосметро взял диплом Союза архитекторов России в той же категории», — говорится в сообщении.

Проекты соревновались с конструкторско-технологическим центром ГК «Калашников», комплексом зданий Балаклавской и Таврической ТЭС. В конкурсе участвовало 44 проекта.

Единый диспетчерский центр расположен на Дмитровском шоссе, где ранее был кинотеатр «Ереван». Здание бывшего кинотеатра отреставрировали. На нем установлен медиафасад, а внутри осталось отреставрированное советское мозаичное панно.

Вокруг центра благоустроили более 6 тысяч квадратных метров территории.