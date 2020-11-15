РИАМО - 15 ноя. Глава Красноармейска Александр Федоров и депутат Мособлдумы Александр Легков встретились с жителями дома в Заречном тупике, где произошел пожар, на встрече обсудили вопросы предоставления жилья.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«Жители не пострадавших квартир пока не могут там находится. Обсудили вопрос поддержки квартир, пострадавших от пожара, и предоставления жилья из маневренного фонда. Жители предложили меры по безопасной консервации сгоревшей части здания», — написал Федоров в Instagram.

По его словам, особенно была отмечена работа МЧС. Благодаря спасателям был максимально сохранен жилищный фонд. Сгорела одна квартира.

В городском Дворце культуры открыли пункт сбора гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства региона Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры были повреждены из-за пожара.