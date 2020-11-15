РИАМО - 15 ноя. Спасатели освободили из автомобиля маленького ребенка, который оказался заперт в машине, полиция занимается поиском родных ребенка, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

Спасатели центра выехали по вызову в Южное Бутово. По словам очевидцев, в машине на улице Маршала Савицкого плакал ребенок. Спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь машины и освободили ребенка.

«В машине оказался ребенок около годика. Судя по одежде, девочка. Родных поблизости нет. Полиция сейчас занимается поиском, а мы ждем скорую помощь», — сказал старший дежурной смены Александр Климанов.

Дальнейшая информация по ребенку уточняется.