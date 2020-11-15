РИАМО - 15 ноя. Щелковская городская прокуратура начала проверку в связи с возгоранием помещения в частном доме престарелых в деревне Супонево в Щелкове, сообщил РИАМО представитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

В частном доме престарелых в деревне Супонево утром в воскресенье произошел пожар. Возгорание полностью потушили, никто не пострадал.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о пожарной безопасности», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по имеющимся данным, пострадавших нет, а ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.