РИАМО - 15 ноя. Пушкинская городская прокуратура проведет проверку по факту возгорания в многоквартирном жилом доме в Красноармейске, сообщил РИАМО представитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. Во время тушения возгорания эвакуировали 82 человека, никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«По поручению прокуратуры Московской области Пушкинская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Красноармейске», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сгоревший дом в Красноармейске построен в конце XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

В ходе проверки прокуратура оценит действия ответственных лиц по исполнению законодательства о пожарной безопасности и в сфере жилищно-коммунальных услуг.

«Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль», - заключил собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Он особенно обратил внимание на важность обеспечения временного размещения жильцов и расселение дома.