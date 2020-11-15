РИАМО - 15 ноя. Санитарный вертолет эвакуировал из новой Москвы пожилую женщину с инфарктом, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.
Скорая помощь доставила пациентку на площадку Вороново.
«Врачи передали пациентку авиамедицинской бригаде, после чего ее эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
До больницы пациентку сопровождали врачи. Они поддерживали и контролировали состояние пожилой женщины.
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