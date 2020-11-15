РИАМО - 15 ноя. Школьникам рассказали, как подготовиться к олимпиадам в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стартовали муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников, которые пройдут в дистанционном формате.

«Школы будут контролировать этот процесс, чтобы все прошло честно. При этом дистанционная платформа, которая работает в Москве, позволяет сделать так, чтобы этапы Всероссийской олимпиады школьников прошли без сбоев. Региональный и заключительный этапы будут проходить в январе — феврале. Это немного другой уровень, поэтому пока решение, в каком формате их проводить, не принято», - сказал руководитель Ассоциации победителей олимпиад Москвы Артем Шишов.

Он отметил, что нет ничего трудного в том, чтобы подготовиться к олимпиаде дистанционно. Онлайн-подготовка, наоборот, экономит время, которое можно потратить на занятия.

Единственная сложность может возникнуть с практическими занятиями по таким предметам, как химия и физика, но на помощь может прийти виртуальная лаборатория. Также можно пользоваться и другими бесплатными ресурсами, один из которых «Московская электронная школа».

Конечно же, не стоит забывать и о здоровье в такой период. Нужно обязательно заниматься спортом в домашних условиях, делать разминку для глаз и следить за питанием.