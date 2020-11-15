РИАМО - 15 ноя. Школьникам рассказали, как подготовиться к олимпиадам в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Стартовали муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников, которые пройдут в дистанционном формате.
Он отметил, что нет ничего трудного в том, чтобы подготовиться к олимпиаде дистанционно. Онлайн-подготовка, наоборот, экономит время, которое можно потратить на занятия.
Единственная сложность может возникнуть с практическими занятиями по таким предметам, как химия и физика, но на помощь может прийти виртуальная лаборатория. Также можно пользоваться и другими бесплатными ресурсами, один из которых «Московская электронная школа».
Конечно же, не стоит забывать и о здоровье в такой период. Нужно обязательно заниматься спортом в домашних условиях, делать разминку для глаз и следить за питанием.
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