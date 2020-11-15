РИАМО - 15 ноя. В столице с февраля искусственный интеллект обработал более одного миллиона медицинских изображений с КТ, рентгена, аппарата для флюорографии и маммографии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день ИИ проанализировал больше миллиона снимков и стал незаменимым помощником в диагностике Covid-19, болезней легких и рака молочной железы», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображения с аппаратов вносятся в единый радиологический инфосервис (ЕРИС) и в то же время анализируются ИИ. Результаты анализа и исходное изображение рентгенологи получают в течение 10 минут.

Благодаря искусственному интеллекту у врачей снижается число рутинных задач. ИИ также помогает в обнаружении неочевидных деталей, что повышает качество диагностики.

Эксперимент по внедрению ИИ начался в феврале. По словам градоначальника, итоги подведут в 2021 году.

«Но уже сейчас понятно, что ИИ незаменим, и мы вовремя его внедрили - прямо перед началом пандемии в Москве», — заключил Собянин.